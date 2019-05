"Tylko nie mów nikomu" i pedofilia w Kościele. Jacek Saryusz-Wolski: wydumany problem

Zjawisko pedofilii dotyczy Kościoła w sensie procentowo-promilowym w mniejszym stopniu niż wszystkich innych kategorii zawodowych i społecznych - stwierdził Jacek Saryusz-Wolski. Europoseł PiS uznał, że to "problem wydumany, wymyślony specjalnie po to, żeby jątrzyć".

- Koalicja Europejska nie ma nic do powiedzenia w sprawach europejskich, w związku z czym zajmuje się tym, czym nie powinna się zajmować. To w ogóle nie jest temat do takiej gorącej debaty i oskarżeń - powiedział Jacek Saryusz-Wolski.