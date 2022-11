Tyle zostało z rosyjskiego arsenały rakietowego? Podali dane

Portal Ukrainska Prawda, powołując się na "wysoko postawione źródła w bloku siłowym" pisze we wtorek, że według stanu na połowę listopada Rosja dysponuje arsenałem, który umożliwi maksymalnie jeszcze trzy zmasowane ataki, podobne do tego, który miał miejsce 15 listopada. W tym dniu armia rosyjska wykorzystała blisko 300 pocisków do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury krytycznej, w tym energetycznej i wydobycia gazu.