Tyle zapłacą za szczepienie przeciwko COVID-19. Pierwsza taka akcja w Polsce

- Nadciąga kolejna fala zakażeń, tym razem związana z wariantem Omikron. Chcemy zmotywować ludzi do szczepień. Tym dodatkowym argumentem będzie to 100 złotych wypłacane w gotówce. Oprócz tego będzie to także pakiet darmowych badań profilaktycznych - powiedział WP inicjator akcji dr Stanisław Mazur, prezes sieci przychodni Medyk i jeden z organizatorów szczepień na Podkarpaciu.