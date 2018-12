Tygodniki z niemal identycznymi okładkami. "Zbieg okoliczności"

"Do Rzeczy" oraz "Tygodnik Powszechny" na okładkach swoich świątecznych wydań zamieścili reprodukcję tego samego obrazu - "Madonna z Dzieciątkiem". Wicenaczelny "Tygodnika Powszechnego" mówi, że to zbieg okoliczności.

- To zbieg okoliczności. Okładki są przygotowywane przecież przez dłuższy czas. Kiedy "Tygodnik do Rzeczy" trafiał do sprzedaży to "Tygodnik Powszechny" już dawno był wydrukowany - mówi Michał Kuźmiński, wicenaczelny "Tygodnika Powszechnego".