Tygodnik "Sieci" kpi z Jarosława Kaczyńskiego i jego kota. Chodzi o podatek od singli

Wiceminister z PiS luźno rzucił pomysł wprowadzenia "bykowego". Propozycja podatku od bezdzietnych podzieliła Polaków. Teraz sprawę w zabawny sposób komentuje tygodnik "Sieci". W głównych rolach występują Jarosław Kaczyński oraz jego kot.

Sprawa "bykowego" w Polsce wraca jak bumerang . Podatek od singli, profesjonalnie zwane podatkiem od bezdzietności i stanu kawalerskiego, obowiązywał na początku PRL. Zlikwidowano go pod koniec lat 60. Swego czasu temat wrócił za sprawą posła PiS Mariana Piłki. Potem o nim zapomniano. Do czasu.

Temat podatku od singli wrócił ostatnio po słowach polityka PiS. Artur Soboń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, w przypływie szczerości opowiedział o zamierzeniach rządu. Zaskoczył słowami o kawalerach. "Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić 'bykowe', bo to by skłoniło ich do założenia rodziny. Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie+ było przede wszystkim programem dla rodziny" - wyjaśnił polityk.