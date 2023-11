"Tydzień po tygodniu narasta liczba chorych". Koronawirus szaleje

- Mamy równocześnie krążących wiele wariantów. Tu jest ten kłopot, że zachorowanie na jeden wariant nie daje odporności przeciwko innemu wariantowi. A więc mówienie tutaj o odporności zbiorowiskowej jest niestety fikcją, bo gdyby wirus był stabilny, to rzeczywiście nasze przeciwciała po przechorowaniu by nas chroniły. A ponieważ on się cały czas zmienia to tak, jakbyśmy od nowa mieli COVID-19, od nowa chorobę - mówi.