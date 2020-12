Tychy. Policjanci mieli skatować mężczyznę. Usłyszeli zarzuty

- Dwóm podejrzanym funkcjonariuszom policji zostały przedstawione zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się, przekroczenia uprawnień oraz pobicia - powiedziała PAP zastępczyni prokuratora rejonowego w Tychach Joanna Gajos. Nie powiedziała, czy prokuratura będzie wnosić do sądu o aresztowanie podejrzanych.

Do przestępstwa doszło w Wielką Sobotę. Policjanci patrolowali jedno z osiedli. Zauważyli na ławce śpiącego 47-latka. Kazali mu wówczas iść w stronę lasu. Gdy bezdomny to zrobił, policjanci pojechali za nim. Jeden z policjantów miał skatować mężczyznę pałką. 47-latek trafił do szpitala z połamanymi palcami i żebrami.