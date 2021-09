Tychy. Odsłonięto symboliczny mural z wizerunkiem Ryszarda Riedla

Mural Riedla przy ul. Filaretów ma aż 130 metrów kwadratowych powierzchni. Na jego szczycie widnieje cytat "Zawsze warto być człowiekiem", co jest nawiązaniem do piosenki "Autsajder" i płyty o tym samym tytule. Niżej zaś znajduje się podobizna Ryśka. Upamiętniający go mural odsłonięto w dzień 65. urodzin nieżyjącego wokalisty Dżemu.