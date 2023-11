Twórcy AI odeszli z firmy po zwolnieniu Sama Altmana

Jak przekazał we wpisie na portalu X Brockman, wspólnik Altmana, który założył z nim OpenAI - zostali oni w piątek poinformowani o swoim zwolnieniu przez Ilyę Sutskevera, głównego naukowca firmy, który również współzakładał OpenAI. Według The Verge, między Sutskeverem i Altmanem od dawna dochodziło do tarć m.in. w związku z polityką firmy dotyczącą bezpieczeństwa AI.