TVP zataja informacje? Będzie kolejny wniosek do sądu

Adam Szłapka w niedzielę zapowiedział, że złoży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek ws. braku udostępnienia informacji przez TVP o wydatkach spółki, w tym m.in. o zarobkach pracowników i kosztach realizacji sylwestra.

- Od 1,5 roku próbujemy już nauczyć Jacka Kurskiego i Telewizję Publiczną, że wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy prawa powinni przestrzegać. Art. 61 konstytucji daje wszystkim obywatelom dostęp do informacji o instytucjach publicznych, o procedurach, o tym, jak te instytucje działają. Telewizją Polska SA jest w 100 proc. podmiotem publicznym, w 100 proc. podmiotem skarbu państwa, więc podlega pod ten artykuł konstytucji i ustawę o dostępie do informacji publicznych – mówił Szłapka podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

TVP nie ujawnia informacji o wydatkach, mimo wyroków sądu

Szłapka podkreślał również, że od maja do grudnia 2020 roku złożył do sądu 7 wniosków o udostępnienie przez TVP informacji publicznych. Dotyczyły one m.in. zarobków Jacka Kurskiego i czołowych dziennikarzy. Jak twierdzi szef Nowoczesnej, Telewizja Publiczna nie odpowiedziała na żaden z nich.