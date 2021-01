Nagrody dla pracowników TVP wypłacone z rządowej dotacji

W związku z tym, że ściągalność abonamentu RTV jest bardzo niska, TVP otrzymuje co roku rekompensatę w postaci wartych prawie 2 mld zł obligacji Skarbu Państwa. Krótko po podjęciu decyzji o przyznawaniu tak wysokiej rekompensaty opozycja wnosiła, aby przekierować te pieniądze na system ochrony zdrowia. Przeznaczenie środków nie zostało jednak zmienione i cała kwota trafiła do prorządowych mediów.

Dziś wiadomo już, na co dokładnie przeznaczone zostały pieniądze z rządowej dotacji i ile średnio zarabiają pracownicy stacji. Dane o wypłatach spółka przekazała miesięcznikowi "Press". Ze sprawozdania finansowego TVP za 2019 rok wynika, że przychody stacji wyniosły 2,56 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 16,7 procent. Zysk netto stacji wyniósł 89 mln zł.