TVP jak Kraśnik. Szef WP Pilota odpowiada "Wiadomościom"

W niedzielę "Wiadomości" TVP wyemitowały materiał o WP Pilocie. Prawdziwe było w nim niewiele więcej niż nazwisko autora. Reszta, począwszy od tytułowej belki, to nieprawdziwe zarzuty, manipulacja i propaganda. Czyli pełny przegląd arsenału Jacka Kurskiego. Napisałbym "arsenału dziennikarskiego", ale "Wiadomości" TVP z dziennikarstwem od lat nie mają nic wspólnego. Niedzielny reportaż o usłudze WP Pilot był tego dowodem.

Jest takie miasto w Polsce, które stało się przysłowiowym Ciemnogrodem. Kraśnik, bo o nim mowa, zasłynął ze strefy wolnej od LGBT i strefy wolnej od 5G. TVP Jacka Kurskiego bardzo Kraśnik przypomina. Nie tylko tym, że memów o Kraśniku i TVP jest więcej niż kiedyś o Wąchocku. Także tym, że w TVP, tak jak w Kraśniku kwestionuje się rozwój nauki i technologii.

WP Pilot został nazwany w Wiadomościach "nieuczciwym" serwisem, "wykorzystującym luki prawne", który "nie gra fair" i "łupi internautów", po drodze "nie płacąc praw autorskich". Nie sądzę, by było tu miejsce na analizę prawną WP Pilota, więc napiszę tylko, że są to argumenty kompletnie pozbawione sensu i nadające się do pozwania TVP przez WP Pilota. Od lat na przykład płacimy prawa autorskie dwóm organizacjom zarządzającym nimi. Są to bardzo poważne sumy.

Jacek Kurski, nawet jeśli jest eurosceptykiem, powinien przyjąć do wiadomości, że podstawy prawne dzięki którym internauci mogą za darmo oglądać programy telewizyjne (między innymi TVP 1 i TVP 2), zostały sformułowane lata temu przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Zostały potem potwierdzone przez polski Sejm i urzędy, a następnie przez polskie sądy. WP Pilot był pozywany i te procesy wygrał. Także z TVP. A wygrał dlatego, że jest zupełnie oczywistym interesem publicznym powszechny i nieograniczony technologią dostęp do ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych. Koncesja telewizyjna TVP jest dobrem unikalnym, należącym do wszystkich.

Część widzów chce oglądać TVP w dystrybucji naziemnej, część w kablówce, część chce brać sygnał z satelity, a część z internetu. To właśnie jest postęp technologiczny. WP Pilot jest wg prawa dokładnie tym samym co sieć kablowa. Jeśli dla znacznej grupy użytkowników internet jest pożądanym sposobem oglądania telewizji, to Jacek Kurski nie ma prawa zabrać im tej możliwości.

Nie bardzo zresztą rozumiem, dlaczego Kurskiemu na tym tak bardzo zależy. To wręcz działanie na szkodę spółki! WP Pilot jest w oczywisty sposób dobry dla TVP. Telewizja publiczna nie tylko ma problem z rzetelnością swoich programów informacyjnych, ale także ze swoją grupą wiekową. 77% widzów TVP1 to osoby w wieku 50+. Na obu największych antenach TVP grupa wiekowa 60+ daje 63% widzów (źródło: Nielsen).

Nie piszę tego z braku szacunku dla osób starszych, ale dlatego, że pieniądze w reklamie telewizyjnej są wypłacane tylko za dotarcie do grupy 16-49. WP Pilot pozwala TVP dotrzeć ze swoim programem i ze swoim wizerunkiem do młodej, internetowej widowni. Budować w niej przywiązanie i sentyment do marki. To jest coś, za co Jacek Kurski powinien być nam bardzo wdzięczny, zasięgi jego własnego serwisu internetowego nijak się bowiem mają do Wirtualnej Polski.

Kwestionowanie przez Jacka Kurskiego internetowego sposobu oglądania telewizji bardzo Kraśnik przypomina. Wg najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej co piąty użytkownik płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej rozważa całkowitą rezygnację z usług tradycyjnej telewizji na rzecz usługi telewizji internetowej. To są miliony ludzi. WP Pilot odpowiada na potrzeby tego zmieniającego się świata, oferując darmowy dostęp do telewizji, nie wiążąc użytkowników zobowiązaniami i umową oraz monterem, który musi wiercić ściany, żeby poprowadzić sygnał kablówki.

Za WP Pilotem stoi Unia Europejska, polskie przepisy, polskie sądy i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ale przede wszystkim stoi za nami kilka milionów użytkowników miesięcznie. W sierpniowym badaniu Megapanel, czyli badaniu internetu w Polsce WP Pilot był zaraz po Netflixie drugą największą platformą wideo w Polsce.

Jeśli zaś chodzi o ostatni zarzut w materiale TVP, czyli nieudostępnianie kanałów regionalnych, to w poniedziałek z samego rana wyślę do Jacka Kurskiego prośbę, a zaraz potem oficjalny wniosek o umożliwienie nam ich rozprowadzania. Zgadzam się, że byłoby to dobre dla widzów WP Pilota. A dla nich wszystko. Mam nadzieję, że prezes Kurski, skoro tak mu zależy, zgodzi się na to od razu.