Tutaj znaleziono ciało we Wrocławiu. Nieoficjalnie: było skrępowane

Z Odry we Wrocławiu, w rejonie Mostu Milenijnego, wyciągnięto w sobotę ciało mężczyzny. Brzeg rzeki to dość odludne i niezbyt uczęszczane uczęszczane miejsce. Według nieoficjalnych informacji, zmarły miał skrępowane ręce i nogi, co może sugerować zbrodnię.