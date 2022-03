Tusk zaskoczył w sprawie Rosji. Złożył niespodziewaną deklarację

- Mam pytanie do premiera: Nie chcecie, żeby (Rosjanie - red.) zarabiali na handlu surowcami energetycznymi, ropą, to jak możecie sprzedawać stacje benzynowe, aktywa polskiej rafinerii Orbanowi czyli MOL-owi? Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, chyba nawet PiS już zrozumiał, dla kogo Orban pracuje w Europie. Chcecie naprawdę blokować biznesy rosyjskie w Polsce? To nie sprzedawajcie MOL-owi nawet jednego kanistra z benzyną, jednego dystrybutora - mówił były premier.