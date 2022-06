Tusk zamieścił film na TikToku. "Debatuje" z Kaczyńskim

Zadeklarował też, że "dałby podwyżkę plus 20 proc. pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom". - Budżetówka to grupy zawodowe, to ludzie, którzy dziś mało zarabiają, choć są bardzo wykwalifikowani, ciężko pracują i reprezentują na co dzień państwo wobec obywatela. Tu nie ma o czym dyskutować. Podwyżka pensji po prostu im się należy - ocenił.