Jarosław Kaczyński o swojej dymisji: sprawa jest do rozważenia

Jarosław Kaczyński zostaw wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego w październiku 2020 roku. Rok później PAP poinformowała, że podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PiS polityk miał zapowiedzieć swoje odejście z rządowych funkcji na początku 2022 roku. Pytany wówczas o to Kaczyński stwierdził, że został wicepremierem, by wypełnić pewne zadania. - Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Natomiast w partii jest bardzo wiele do zrobienia - stwierdził wówczas.