Opozycja się nie spieszy ws. wyborów. Pomysł Tuska podważany w PO

– Nie można powiedzieć "robimy tak i koniec", bo może się to skończyć tym, że opozycja pójdzie do wyborów na kilku listach, trzech czy czterech, co jest oczywistym kluczem do wyborczej porażki – stwierdził. Były lider PO podkreślał, że ważne jest wzajemne zaufanie i dobre relacje na opozycji. Według naszych informacji liderzy największych partii opozycyjnych zawiązali nieformalny "pakt o nieagresji". Polega on na tym, by w związku z przyszłorocznymi wyborami nie szukać różnic i nie atakować się wzajemnie, by nie zamykać sobie drogi do porozumienia i ewentualnego wyborczego sojuszu.