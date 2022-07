Tusk reaguje na słowa Glapińskiego. "Mamy wyjątkowo niekompetentnego prezesa NBP"

Lider PO odniósł się do słów prezesa NBP, który piątkowe wystąpienie w sprawie podwyżki stóp procentowych, zaczął od ataku na polityków opozycji. - Tu nie chodzi o to, czy czuję się urażony. On po prostu nie ma kwalifikacji by pełnić tę funkcję - stwierdził Tusk.