Tusk o spotkaniach z powodzianami. "Dostałem mocno po głowie"

- Wszyscy bez wyjątku, także samorządowcy i pracownicy samorządów, muszą być wśród ludzi - mówił dalej premier i dodał: - Im więcej czasu potrzebujemy na przygotowanie pomocy, tym bardziej niezbędna jest obecność was wszystkich i waszych podwładnych wśród ludzi w każdym miejscu. Ludzie muszą was widzieć, muszą móc was dotknąć, muszą od was uzyskać jakąś elementarną informację - zwrócił się szef rządu do uczestników sztabu.