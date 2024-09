Premier mówił o "efektach pobocznych powodzi". "Zjawisko nagminne"

- Rozmawiam z powodzianami, którzy zaczynają sprzątać swoje zalane domostwa, więc potrzebują np. obuwia czy rękawic. Idą do sklepu i dowiadują się, że to, co mają kupić jest dwa razy droższe, niż przed powodzią - powiedział Donald Tusk na sztabie kryzysowym we Wrocławiu. Jak dodał premier, "podobno jest to zjawisko nagminne".