Tusk: sygnał jest poważny, może być jeszcze bardziej krytycznie

"Nie ufajmy dobrym komunikatom"

- Bardzo was proszę, by nie brać za dobrą monetę komunikatów, które mają nas uspokoić. Mamy być cały czas w największym napięciu i bardzo zdenerwowani. Nie ufajcie dobrym komunikatom. Ludzie na dole nie mają poczucia, że wszystko gra. Wręcz przeciwnie - mówił Tusk do urzędników.