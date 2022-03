Tusk o Putinie: Zabijanie cywilów to element taktyki

Zdaniem Donalda Tuska Rosja znalazła się w "klasycznej sytuacji upadającego imperium", które dąży do samozniszczenia od środka. Lider PO podkreśla, że "Putin był karmiony fałszywymi analizami, że atak na Ukrainę będzie podobny do aneksji Krymu". Tymczasem okazało się, że kalkulacje o błyskawicznym zdobyciu Kijowa oraz obojętną reakcją Ukraińców na inwazję okazały się dezinformacją we własnych szeregach.