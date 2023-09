Tusk o PiS: Oni by matkę sprzedali

Tusk: Zrobimy im to, czego najbardziej się boją

- To, co robi dzisiaj Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki to połączenie niezwykle niebezpieczne. Już nie mówię o korupcji - mówił Tusk. - Nawet wyborcy PiS widzą, że coś nie gra. Mnie będzie trudno ich przekonać, ale oni widzą, że głosowali na PiS nie po to, żeby władza kradła bezwstydnie w biały dzień; żeby ministrowie podczas pandemii handlowali respiratorami, a jak jest kryzys migracyjny to zarabiali na wizach - dodał.TUsk