Tusk o deportacjach gruzińskich gangów. Podał termin

- Deportacje wymagają oczywiście porozumienia z krajami, do których będziemy deportowali kryminalistów, którzy w Polsce znaleźli sposób na życie poprzez łamanie prawa. (...) Pierwsze deportacje do Gruzji, bo mówiliśmy o gruzińskich gangach, bo one są bardzo aktywne, staną się faktem w pierwszym tygodniu marca - powiedział premier Donald Tusk w programie "Fakty po Faktach" w TVN24.