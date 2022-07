Tusk żartuje z Kaczyńskiego. "Wystarczy poćwiczyć"

Zaznaczył, że jednocześnie ogromna część mediów atakuje PiS za rzekome zamachy na wolność. - A jednocześnie jego (Tuska - red.), przynajmniej niektóre z nich, traktują jako nadzieję polskiej wolności. On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania pod but niemiecki. On jest nadzieją tych (...), którzy bardzo źle życzą Polsce - podkreślił Kaczyński.