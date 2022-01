Tusk na celowniku TVP. Będzie tylko ostrzej

W swoich wystąpieniach Tusk najmocniej atakuje szefa rządu. - Bardzo chciałbym, żeby premier Morawiecki wyszedł ze studia telewizyjnego, przestał opowiadać takie bajki i pojechał do ludzi, którzy każdego dnia dowiadują się, jak dostaną po głowie. Piekarz w Kościanie powiedział mi, że tak naprawdę pandemia była jak strzał w kolano, ale to, co teraz dostaje od rządu, to jak strzał w plecy - stwierdził Tusk pierwszego dnia tournée.