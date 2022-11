Tusk na 11 listopada. "Święto zakochanych w Polsce"

Tusk o miłości do ojczyzny

Lider PO mówiąc, że Dzień Niepodległości to "święto zakochanych w Polsce". sporo uwagi poświęcił relacjom międzyludzkim. Przyznał, że szczególnie tego dnia "powinniśmy patrzeć na siebie z życzliwością i wspólnie się cieszyć, bo biało czerwone barwy nie są po to, by ludzi dzielić".