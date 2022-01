Tusk kolejny raz głównym celem "Wiadomości". Tym razem dostało się też jego córce

Donald Tusk kolejny razem "bohaterem" TVP. Tym razem "Wiadomości" o rzekomych luksusach byłego premiera

"Luksus Tuska: złote ale skromne" - tak zatytułowano poniedziałkowy materiał "Wiadomości", w pełni poświęcony byłemu szefowi Rady Europejskiej. - Chce być postrzegany jako normalny człowiek. Twierdzi, że jest skromny, ale zdaniem komentatorów to hipokryzja. Donald Tusk od dawna znany jest z zamiłowania do luksusu - po tym wstępie Danuty Holeckiej dowiadujemy się m.in., że Tusk "wbrew temu, co mówi, należy do finansowej elity".