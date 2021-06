Tusk: Jestem gotowy zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii

- Budując coś nowego, niekoniecznie musimy niszczyć albo unieważniać to, co teraz funkcjonuje na scenie politycznej. Powtórzę raz jeszcze - jestem gotów zainwestować całą energię, pomoc i wyobraźnię, żeby wesprzeć Platformę, bo to w niej widzę to, co najcenniejsze z punktu widzenia moich poglądów - podsumował Tusk.