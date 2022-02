Tusk, byli prezydenci oraz szefowie MON i MSZ dyskutują o bezpieczeństwie narodowym

Kwaśniewski poinformował, że był wczoraj na Ukrainie, w Dnieprze. Mówił o tym, że dziennikarze pytali go, co jego zdaniem teraz się wydarzy. - Powiedziałem, że jedyną osobą, która może wiedzieć co się stanie, jest Putin. Ale i on jeszcze nie wie, co się stanie - mówił były prezydent.