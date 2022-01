"Deklaracje ze wszystkich stron". Opozycja po posiedzeniu RBN

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego trwało trzy godziny. Jednym z uczestników był Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dobrze, że prezydent ją zwołał. Warto, żeby to się odbywało regularnie i to też na pewno jest wniosek, który warto postawić i będzie on się powtarzał. Współdziałanie w ramach RBN różnych sił politycznych, prezydenta i rządu w obliczu zagrożeń na Ukrainie jest polską racją stanu - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że deklaracje o woli i chęci do tej współpracy padały ze wszystkich stron.