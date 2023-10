Turystyka wojenna. "Hej, wiesz może, gdzie jest najbliższa linia frontu?"

To samo dotyczy wręczania rodzinom pieniędzy, usłyszałem od kogoś, że to "przywilej białych". I że wszystkich nie uda się przecież obdarować, że używamy naszych pieniędzy jako władzy. Jasne, całego świata nie zbawisz, nie możesz dać każdemu, nie do wszystkich dotrzesz, to są miliony ludzi. I nie zostawiasz im też przecież majątku, te pieniądze wystarczą im na miesiąc czy dwa życia. Ale mam cały czas poczucie, że to jest jakiś rodzaj dobra, który nagle na nich spada. Tym bardziej że turystyka wojenna to dla mnie zamknięty temat, jestem dziennikarzem, mam tam coś więcej do zrobienia.