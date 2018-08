Turyści chcieli udowodnić, że ISIS jest "dobre". Zostali zabici

Para Amerykanów- Jay Austin i Lauren Geoghegan, podróżująca po terenach zajętych przez Państwo Islamskie chciała udowodnić, że panuję tam „dobro i pokój”. Zostali zamordowani przez bojowników w Tadżykistanie.

W 2017 r., Jay i Lauren, porzucili pracę w korporacji i postanowili wyruszyć w podróż na rowerach, po krajach Bliskiego Wschodu. „Zmęczyło mnie spędzanie najlepszych godzin mojego dnia przed rozświetlonym prostokątem” – pisał chłopak na swoim blogu. Podczas wycieczki, chcieli udowodnić, że to, co mówi się na świecie o tzw. Państwie Islamskim, jest kłamstwem. „Zło jest koncepcją, którą wymyśliliśmy, by poradzić sobie ze złożonością innych ludzi” – pisał, gdy postanowili wyruszyć na tereny kontrolowane przez ISIS.