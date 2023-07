Turyści byli przerażeni. Idąc na plaży spotkali potwora morskiego

Ich spacer przerwał niecodzienny widok

Nie było wiadomo czy wąż przeżyje podróż do weterynarza, który leczy gady w australijskim zoo. Jednak nie było innego wyjścia, ponieważ zwierzę nie przeżyłoby same, a wpuszczenie go do morza w tym stanie, oznaczałoby dla niego pewną śmierć.