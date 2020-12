Turniej Czterech Skoczni. Arkadiusz Mularczyk komentuje zamieszanie. Wspomniał o Tusku

"Niemcy z Turnieju 4 Skoczni myśleli, że z polskimi skoczkami będzie jak z Tuskiem. Mówimy muss machen, Tusk rzuca wszystko i melduje - gemacht. Tymczasem PZN pokazał Niemcom, co znaczy rule of law" - napisał we wtorek na Twitterze poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.