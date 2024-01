Turcy przechwycili wiadomość. Zapobiegli tragedii w konsulatach Szwecji i Holandii

Na kilka godzin przed informacją o tym, że turecki parlament ratyfikował wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO, zagraniczne media podały, że Państwo Islamskie wykorzystuje Turcję jako bazę dla swoich operacji w Europie. Bojownicy przygotowywali się do ataków na konsulaty Szwecji i Holandii w Stambule, szukając sposobu na "zwiększenie liczby ofiar śmiertelnych". Planowali także zamachy na kościoły i synagogi. Miała to być odpowiedź terrorystów na spalenie Koranu w Sztokholmie.