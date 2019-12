Turcja wciąż blokuje plany obrony Polski. I obwinia o to Francję

Mimo formalnie udzielonej zgody podczas szczytu NATO, Turcja nadal wstrzymuje poparcie dla uaktualnionych planów obrony wschodniej flanki Sojuszu. O cały spór obwinia Francję, z którą jest w ostrym sporze co do polityki wobec Syrii.

Ale już kilka dni później okazało się, że poczucie ulgi było przedwczesne. Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył, że Turcja nie dopuści do ostatecznej publikacji planów, dopóki nie zostanie spełniony jej postulat: uznania kurdyjskich bojówek w Syrii (tzw. Powszechnych Jednostek Ochrony, YPG) za organizację terrorystyczną.

- Zgoda na forum Rady Północnoatlantyckiej była ważnym politycznym krokiem, ale nie ostatecznym, bo dalsze kroki są w gestii ciał wojskowych. My chcemy, żeby nasze obawy ws. bezpieczeństwa też zostały uwzględnione. Oczywiście to nie jest skierowane przeciwko Polsce ani państwom bałtyckim - wyjaśnia osoba z tureckich kręgów władzy.

Turcja obwinia Francję

O wywołanie dyplomatycznej zawieruchy Turcy obwiniają Francję. To ze strony francuskich dyplomatów miał wyjść przeciek do prasy na ten temat. Według narracji Ankary, przeciek wyszedł w momencie, gdy rozmowy ws. uaktualnionych planów były już niemal zamknięte i uzgodnione z USA. Upublicznienie sprawy miało sprowokować Turcję do bardziej nieprzejednanej postawy.