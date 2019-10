WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze turcja oprac. Katarzyna Bogdańska 30 min. temu Turcja. USA zostawiło Kurdów. Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa Turcja. Po wycofaniu się wojsk amerykańskich z północnej Syrii, terytorium kontrolowane przez Kurdów zostało zaatakowane przez Turcję. Donald Trump tłumaczy swoją decyzję, ale wywołuję tym jeszcze większe zdumienie na świecie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Donald Trump (East News) Turcja. "Operacja Źródło Pokoju" rozpoczęła się się w poniedziałek. Tureccy przywódcy przekonują, że jej celem jest wyparcie terrorystów z północnej Syrii. Tereny te pozostają pod kontrolą kurdyjskich oddziałów, są też schronieniem dla uchodźców z reszty terytorium Syrii. Kurdowie alarmują, że tureckie siły ostrzelały obiekty cywilne. Tureckie myśliwce ostrzelały cele w mieście Ras al-Ajn. Stało się to na kilkadziesiąt godzin po tym, jak ich amerykańscy sojusznicy wycofali swoje wojska z regionu. W środę wieczorem tureckie ministerstwo obrony ogłosiło początek fazy lądowej ofensywy w Syrii. Turcja. "Kurdowie porzuceni przez USA" Kurdowie, którzy byli głównymi sojusznikami USA w walce z tak zwanym Państwem Islamskim, zapowiedzieli zbrojny opór - informuje TVN24. Wycofanie się USA określili jako cios w plecy. Jak podaje RMF FM, Ankara zamierza utworzyć wzdłuż swojej granicy z Syrią "strefę bezpieczeństwa" wolną od bojówek kurdyjskich. Strefa ma również zostać wykorzystana do osiedlenia syryjskich uchodźców przebywających teraz w Syrii. Teraz Donald Trump tłumaczy swoje decyzje. Wprawia tym w osłupienie opinię publiczną. "Wydaliśmy ogromne pieniądze na pomoc Kurdom. Oni walczą o swoje ziemie. Mówicie, że walczą razem z USA, tak. Ale walczą o swoje ziemie" - powiedział na konferencji prasowej. Dodał, że z pewnego artykułu dowiedział się, iż Kurdowie "nie pomogli w Normandii". Na koniec stwierdził: "Przy tym wszystkim, co zostało powiedziane, lubimy Kurdów". Jednocześnie tłumaczył, ile pieniędzy pochłonęła już pomoc Kurdom. - Stany Zjednoczone nie popierają tego ataku i jasno dały Turcji do zrozumienia, że ta operacja jest złym pomysłem - dodał Trump. Prezydent USA nie powiedział, o jaki artykuł mu chodzi, jednak pojawiają się pewne przypuszczenia. Jak donosi "Rzeczpospolita", część komentatorów wskazywało na artykuł z "TownHall" autorstwa konserwatywnego Kurta Schlichtera. "Kurdowie pomogli zniszczyć Państwo Islamskie, to prawda. Prawdą jest również to, że Kurdowie i tak walczyliby z dżihadystami, ponieważ psychokalifat był tuż obok" - napisał. "Bądźmy szczery, Kurdowie nie pojawili się w Normandii, w bitwie o Inczon, w oblężeniu Khe Sanh, w Kandaharze" - wymieniał Schlichter.







































