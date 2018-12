Turcja: tragiczne zderzenia pociągów. Wielu zabitych i rannych

W czwartek rano w stolicy Turcji – Ankarze doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch pociągów. W jego wyniku, co najmniej siedem osób poniosło śmierć, a ponad 40 zostało rannych. Trwają poszukiwania ocalałych –informują lokalne władze.

„Pociąg ekspresowy jadący z Ankary do miasta Konya w środkowej części kraju zderzył się ze składem technicznym sprawdzającym stan torów na stacji Marsandiz ok. godz. 4.30 (godz. 2.30 w Polsce), po czym uderzył w pobliską kładkę dla pieszych” - oświadczył gubernator prowincji Ankara, Vasip Sahin, cytowany przez IAR.

W wyniku zderzenia składów, co najmniej siedem osób poniosło śmierć (w tym maszynista pociągu ekspresowego), a ponad 40 zostało rannych, przynajmniej trzy z nich są w stanie ciężkim. Trwają poszukiwania ocalałych.

Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Stacja NTV dowiedziała, że się do zbadania zajścia skierowano trzech prokuratorów. Sahin przekazał, że rozpoczęto już inspekcję techniczną. Nie wiadomo, z jaką prędkością poruszały się oba składy, gdy doszło do wypadku. Wiadomo jedynie, że według rozkładu jazdy pociąg relacji Ankara-Konya nie zatrzymywał się na stacji Marsandiz. Według mediów ruch na tej stacji (oddalonej o ok. 8 km od głównego dworca kolejowego w Ankarze) zazwyczaj nie jest duży – podaje PAP.