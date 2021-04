Turcja "radzi" USA. Rzecznik Erdogana wprost potępił Joe Bidena

Konflikt USA-Turcja. W tle rzeź Ormian

- Radzę Stanom Zjednoczonym, by przyjrzały się własnej historii i teraźniejszości - powiedział w sobotę 24 kwietnia Ibrahim Kalin, rzecznik prezydent Turcji.

Wcześniej w podobnym tonie w stosunku do słów Bidena ws. rzezi Ormian wypowiedział się szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu. Jak podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, "całkowicie odrzuca oświadczenie" prezydenta USA.

Joe Biden: rzeź Ormian ludobójstwem

W komunikacie wydanym przez Biały Dom Biden podkreślił, że w wyniku zbrodni Turków Otomańskich zginęło około 1,5 miliona osób "deportowanych, zamordowanych lub zmuszonych do marszu do śmierci podczas kampanii eksterminacji".

"Każdego roku tego dnia wspominamy życie wszystkich tych, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian za czasów Imperium Osmańskiego i ponownie zobowiązujemy się, by taka zbrodnia nie zdarzyła się nigdy więcej" - podkreślił prezydent USA.

Rzeź Ormian. USA w konflikcie z Turcją

Oświadczenie Joe Bidena to spełnienie obietnicy, którą złożył wyborcom. Ta może go jednak sporo kosztować. Turcja to nie tylko druga pod względem wielkości armia NATO, ale także strategiczny partner USA w polityce związanej z Bliskim Wschodem.