Tu PiS przejmuje władzę. "Pani burmistrz złożyła dymisję"

Ostre słowa po rezygnacji burmistrz

- To, że pani burmistrz złożyła dymisję, to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Pragi-Północ. Pani burmistrz już od jakiegoś czasu dawała do zrozumienia, że ona Pragi-Północ nie czuje, nie zna i w żaden sposób nie jest zainteresowana prowadzeniem tej dzielnicy. Czekała na inne oferty i chciała tą dzielnicę jak najszybciej opuścić. To nie była żadna tajemnica, że to nie była jej wymarzona rola - tak ocenił decyzję burmistrz praski radny Ernest Kobyliński.