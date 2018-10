TSUE wyznaczył termin wysłuchania ws. środków tymczasowych dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym

Trybunał Sprawiedliwości UE wyznaczył już termin wysłuchania na temat zawieszenia obowiązywania nowelizacji ustawy o SN (w tym przywrócenia do orzekania sędziów odesłanych na przedwczesną emeryturę) do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie. Ma się ono odbyć 16 listopada.

Komisja Europejska, która zaskarżyła Polskę do TSUE, wniosła jednocześnie o zastosowanie środków tymczasowych. Wystąpiła o zawieszenie nowych przepisów emerytalnych, przywrócenie usuniętych sędziów SN do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy o SN oraz zablokowanie możliwości obsadzenia ich miejsc. TSUE przychylił się w piątek do wniosku Komisji.