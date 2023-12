"Trzynastego - nawet w grudniu jest wiosna". Znaczący wpis Tuska

Podczas krótkiego spotkania w gabinecie marszałka Tusk dziękował swoim koalicjantom. - Chciałem jeszcze raz podziękować panie marszałku. Szymonie, drogi przyjacielu. Włodku, znamy się krótko, ale się dobrze poznaliśmy i wiemy, że możemy na sobie polegać. Władku, my się znamy jak... Nie powiem jak co, bo to zabrzmi po ludowemu za bardzo, albo po kawaleryjsku - żartował Tusk.