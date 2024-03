Trzymała syna w psiej klatce. Sąd nie miał litości dla wyrodnej matki

Zamykała syna w klatce dla psa

Zgodnie z aktem oskarżenia wyrodna matka miała za namową swojej koleżanki bić, wiązać i kneblować swojego 12-letniego wówczas syna co najmniej od września do listopada 2022 roku. Żeby "przywołać dziecko do porządku", wielokrotnie zamykała je na całe godziny w klatce dla psa, głodziła, polewała zimną wodą i kazała stać przy otwartych oknach, gdy na dworze panowała temperatura poniżej zera stopni Celsjusza.