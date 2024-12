Trzylatek zgubił się na Starówce. Interweniowała straż miejska

Chłopiec wyglądał na zagubionego i zdenerwowanego. Mimo prób nawiązania kontaktu w kilku językach, dziecko nie reagowało. Funkcjonariuszka wzięła chłopca za rękę i poprowadziła do radiowozu, próbując go uspokoić.

Gdy strażnicy poprosili dyżurnych o ustalenie, czy nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka, podeszła do nich rodzina obcokrajowców. Chłopiec natychmiast rozpoznał swoich bliskich i przytulił się do młodego chłopaka z syryjską flagą na plecach. Chwilę potem dziecko zobaczyło swoją mamę, rozpromieniło się i zaczęło rozmawiać z arabskojęzyczną rodziną.

Jak ustalono, uczestniczyli oni w manifestacji, "na chwilę" stracili go z oczu, a zaginięcie zostało już zgłoszone policji. Funkcjonariusze dla formalności sprawdzili w dokumentach, czy kobieta, która podeszła do dziecka, to rzeczywiście jego mama. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie.