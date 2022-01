Trzy incydenty na granicy. Raport SG

Por. Anna Michalska przekazała też, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ok. 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu było to 1,7 tys. prób, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys - zauważa PAP.