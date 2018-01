Trzech Króli tylko w Polsce? Kompromitująca wpadka wiceszefa Polskiej Fundacji Narodowej

Maciej Świrski, wiceszef Polskiej Fundacji Narodowej jest bardzo aktywny w sieci, co skutkuje licznymi wpadkami. 6 stycznia przekonywał on internautów, że tylko w Polsce możliwe jest organizowanie ulicznych pochodów w Święto Trzech Króli. Internauci szybko zarzucili go zdjęciami m.in. z Hiszpanii, Pragi, Meksyku czy USA. W reakcji Maciej Świrski usunął wpis.

"To fenomen na skalę światową" - przekonywała Danuta Holecka, zapowiadając materiał o Orszakach Trzech Króli. Ale jeszcze dalej poszedł Maciej Świrski, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. "Czy wyobrażacie sobie Orszak Trzech Króli gdzieś w Europie, albo nawet w Stanach Zjednoczonych?" - pytał internautów. Tego dnia intensywnie tweetował o Polsce, jako oazie wolności religijnej i zapewne w tym kontekście trzeba odczytywać ten wpis.

Problem w tym, że teza Świrskiego została błyskawicznie obalona przez internautów, którzy zarzucili go zdjęciami, filmami i artykułami pokazującymi ogromne pochody z innych krajów. "W 2016 roku pochody w Święto Trzech Króli odbyły się w ponad 420 miastach w 16 krajach, a liczbę uczestników szacuje się na 1,5 mln" - napisał Jan Kunert z Polsat News. Cytował dane z tekstu o znamiennym tytule "Parady Trzech Króli: światowy fenomen".