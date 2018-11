Trzeba pokonać "klątwę jabola". Szykuje się wielki powrót win owocowych

- Mamy w Polsce 4 mln ton jabłek. To podobnie jak Hiszpania, gdzie produkuje się 4 mln ton winogron. Słyszał pan, żeby ktokolwiek rozdawał je tam za darmo, żeby rolnicy oddawali je za grosze, na przemiał w zagranicznej przetwórni? - pyta prowokacyjnie Robert Ogór, szef spółki Ambra, największej firmy handlującej winami.

Co to dało właścicielom winnic? Według rozmówcy WP produkcja wina jest ściśle powiązana ze zbiorem winogron. Tylko tyle powstanie litrów wina, ile soku wycisną z owoców sami producenci. - Rynek jest rozdrobniony i składa się z tysięcy rodzinnych winiarni. Ich wina są zawsze produktem markowym. Dlatego to oni mogą dyktować warunki sprzedaży. Mają też największy udział w zysku ze sprzedaży butelki wina w sklepie - ocenia prezes Ogór.