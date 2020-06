Trzaskowski: Zamiast cieszyć się świętem 4 czerwca, rządzący używają tego dnia, by dzielić

Rafał Trzaskowski o 4 czerwca

- Dzisiaj po ludzku jest mi przykro, że akurat rządzący wybrali sobie taki dzień po to, żeby szukać wotum zaufania i robić to znowu w sposób taki, który przede wszystkim dzieli, a nie łączy - powiedział prezydent Warszawy.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że 4 czerwca to święto "obywatelek i obywateli". - To wtedy karta wyborcza stała się czymś szalenie ważnym i wtedy poznaliśmy jej moc. Ona w ogóle nie straciła na wadze przez tyle lat - dodała. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku świętujemy nieco skromniej.

- Wierzę głęboko, że tak jak kiedyś budziliśmy nadzieję w ludziach i przypomnieliśmy o wadze karty wyborczej, wadze obywatelskości, także dzisiaj to przypomnienie trafi do naszych serc - powiedziała prezydent Gdańska.

- To, co wtedy w tamtych dniach było tak niesłychanie mobilizujące to poczucie, że jesteśmy razem. Poczucie, że możemy powiedzieć gromkie mamy dość tego, co działo się wcześniej przez tyle lat z naszą ojczyzną i że możemy po raz pierwszy z uśmiechem i ufnością spojrzeć w przyszłość. I dzisiaj ta właśnie atmosfera powinna skłonić nas przede wszystkim do pozytywnej refleksji - spuentował.