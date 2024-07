Trzaskowski przeprasza mieszkańców. "To nieszczególnie pocieszające"

"Budujemy całkowicie nową linię przez bardzo gęsto zamieszkane tereny - wiedzieliśmy, że to oznacza utrudnienia, dlatego prace toczą się tak, aby nie zamykać całych ulic. To spowodowałoby nie tylko utrudnienia, ale paraliż części miasta, a to wykluczone" - przekazał we wpisie Trzaskowski.